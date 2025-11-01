Çamlıdere Barajı'nda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde balık tutmaya giden bir kişi, kayalıklarda mahsur kalan bir köpeği kayığına alarak kurtardı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Gökhan Sarı'nın bu davranışı büyük ilgi topladı.
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde balık tutmaya giden bir kişi Çamlıdere Barajı'nda kayalıklarda mahsur kalan köpeği kurtardı.
Çamlıdere Barajı'na balık tutmaya giden İçerik Üreticisi Gökhan Sarı, kayalıklarda mahsur kalan köpeği kayığına alarak kurtardı. Köpeği kayığına alan Sarı, yiyecek vererek kıyıya çıkarttı. Sarı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyada ilgi gördü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel