Camiye Girişte Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde cuma namazı kılmak için torunuyla birlikte camiye gelen yaşlı adam kalp krizi geçirmesi sonucu olduğu yere yığıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı kılmak üzere torunu ile birlikte camiye giren Nuri Aksöyek, cami içerisine adım attıktan kısa bir süre sonra aniden fenalaştı. Dengesini kaybeden Aksöyek, baygınlık geçirerek yere düştü. Cami cemaati, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Aksöyek'e olay yerinde kalp masajı uyguladı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Aksöyek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan, yaşlı adamın camiye girdikten sonra fenalaşarak yere yığılma anları, caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ORDU