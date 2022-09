- Camiye giren hırsız kekle meyve suyu içip para kutusunu çaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Seka Site Camii'nde kimliği belirsiz kişi, kek, meyve suyu, çikolata ve para kutusu çalarak kayıplara karıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçede bulunan Seka Site Camii'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde camiye gelen bir şüpheli, caminin çeşitli yerlerinde bulunan kek, meyve suyu, çikolata ve para kutusunu çaldı. O hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Hırsızlık olduğunu anlayan Seka Site Camii Derneği eski yöneticilerinden Sezgin Özbay yaşanan olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu; " Camimizde din görevlisi olan hocamız camiye gelince bir tuhaflık hissediyor bana söylüyor. 'Sezgin camide bir tuhaflık hissettim' diyor, kameralara baktık dün itibariyle saat 8.30 ile 8.50 arası bir delikanlının camiye gelip imamlara özel dolapların karıştırdığı, bağış kutusunu açmaya çalışması, içerde camiye gelen çocuklarımız için kek, meyve suyu bu tür yiyecek içeceklerinin içtiğini gördük. Daha sonrada imam odasının kapısını zorla açmaya çalıştığını, onu açamayınca altına bir tabure koyup imama odasının hemen sol tarafındaki havalandırma penceresinden içeriye girmeye çalıştığını gördük. Böyle bir olay başımıza ilk defa gelmedi. Buna benzer olaylar oldu her defasında emniyete bildirdik. Hatta benimde şahit olduğum aşağıda bayan kursumuz var, orada sabahladıklarını gördük. Farklı farklı içecekler kullandıklarını gördük. Sigara içtiklerini. Sabah bayan hocamız onlarla kafa kafaya geliyor. Artık bayan hocamız kendini bir tarafa atıyor onlarda kaçıyor. Sonrasında tekrar kendimizde şahit olduk. Cami içerisinde yani bu bir defa değil onlarca oldu. Her defasında emniyete bildiriyoruz. Onlarda elinden geleni yapıyorlar ama bizde artık endişeliyiz, kaygılıyız. 4 ve 6 yaşlarında 30 öğrencimiz var. Aşağıda 30 tanede bayan öğrencilerimiz var. Yani birileriyle karşılaşılıyor. Bu hırsızlığı ve can yakmayı da göz önünde bulundurmuş diye düşünerekten bunu bir an önce önlemlerini almalarını rica ediyorum. Dün emniyete haber verdik polisler geldi, kamera görüntülerine baktılar incelediler. Bizde sıkıntılarımızı dile getirdik, umarım bir şeyler yaparlar. Buna benzer birçok şey oldu. Örneğin, tinercilerin girmesi, yabancı maddeleri sokması, ayakkabılarla içeri girmeleri, halılara basması. Biz elimizden geldiğince onlara nasıl bir rahat ortamda ders almalarını sağlayıp daha neler yapabilir diye düşünürken bu tür olaylarla karşılaşmamız hiçte hoş değil yani o yüzden buradan yetkililere sesleniyorum inşallah buna yakın bir zamanda çare bulurlar."

Öte yandan hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.