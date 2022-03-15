Camiye ait daireden su saati, kalorifer peteği ve elektrik kabloları çalındı - Haberler

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Camiye ait daireden su saati, kalorifer peteği ve elektrik kabloları çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Camiye ait daireden su saati, kalorifer peteği ve elektrik kabloları çalındı

Eskişehir'de bir camiye ait müstakil daire içindeki kalorifer petekleri, su saati ve elektrik kabloları çalındı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir camiye ait müstakil daire içindeki kalorifer petekleri, su saati ve elektrik kabloları çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Bacı Sokak'ta gerçekleşti. Sokak üzerinde bulunan, Süleyman Hoca Camii'ne ait olduğu öğrenilen ve kullanılmayan daire içerisinden kalorifer petekleri, su saati ve elektrik kabloları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Durumun fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sokak üzerinde araştırma yapan polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Camiye ait daireden su saati, kalorifer peteği ve elektrik kabloları çalındı

Camiye ait daireden su saati, kalorifer peteği ve elektrik kabloları çalındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güllük Mahallesi, Eskişehir, Tepebaşı, su, 3. Sayfa, Haberler

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