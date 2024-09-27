Camide bir garip olay! Namaz kıldıran imama tabureyle saldırdı
Bir camide cemaatin arasından geçen bir kişi, sabah namazını kıldıran imamın kafasına plastik tabureyle defalarca vurdu. Olayı gören cemaat namazı bitirmeden saldırganı etkisiz hale getirirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir camide sabah namazında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Namaz kılındığı esnada bir kişi aniden ayağa kalkıp cemaatin arasından yaklaşarak elindeki plastik tabure ile imama saldırdı.
İMAMIN KAFASINA TABUREYLE VURDU
Şahıs, plastik tabureyle imamın kafasına defalarca vurdu. Durumu gören cemaat hemen müdahale etti. Namazı yarıda kesen cemaat şahsı hızlıca etkisiz hale getirdi. Cemaatin ihbarıyla camiye gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.
OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Saldırganın kimliği henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedeni bilinmediği, imamın olayda hafif yaralandığı belirtildi.