Cami Şadırvanındaki Muslukları Tekmeleyen Şahıs Gözaltına Alındı

Cami Şadırvanındaki Muslukları Tekmeleyen Şahıs Gözaltına Alındı
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Bağcılar'da bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukları tekmeleyerek zarar veren Y.A. isimli şahıs, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar'da bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukları tekmeleyerek zarar veren şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bağcılar'da, 20 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında, bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukların tekmelenerek kırıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonrası kimliği tespit edilen Y.A. (29), polis ekiplerince Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde gözaltına alındı. Muslukları kırarak, şadırvanda zarara yol açan şüphelinin, emniyette ki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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