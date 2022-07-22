Çameli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını, zamanda müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Çameli ilçesine bağlı Emecik Mahallesi Kızılyer mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yayılan yangından, bitişikteki zeytin bahçesi de etkilendi.

Yangın, Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı müdahale ile kontrol alındı. Zamanda müdahale sayesinde büyümesi önlenen yangından zarar gören alanlarda soğutma çalışmaları da tamamlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa