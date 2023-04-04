Çamaşır makinesi bomba gibi patladı, faciadan mucize eseri kurtuldu

İspanya'da bir çamaşırhanedeki çamaşır makinesi çalışırken bomba gibi patladı. O sırada elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu. Patlama, güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.