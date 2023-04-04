Çamaşır makinesi bomba gibi patladı, faciadan mucize eseri kurtuldu
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İspanya'da bir çamaşırhanedeki çamaşır makinesi çalışırken bomba gibi patladı. O sırada elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu. Patlama, güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.
İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.
KAMERA ANBEAN KAYDETTİ
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa