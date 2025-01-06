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Çamaşır Makinesi Kapıyı Engelledi, İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi

Çamaşır Makinesi Kapıyı Engelledi, İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi
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İstanbul Kağıthane'de çamaşır makinesi çalışırken biranda hareket ederek kapıya kadar geldi ve evin kapısını kapattı. İki arkadaş, eve giremedikleri için itfaiye ekiplerini çağırdı. Olayın komikliği herkesi güldürdü.

İstanbul Kağıthane'de iki arkadaşın çalışır halde bırakıp dışarı çıktıkları çamaşır makinesi, titreşimle hareket edip kapın yanına gelerek açılmasını engelledi. Evlerine giremeyen gençlerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Evde yaşayan Can Fidan, "Çamaşır makinesi yürüyüp öne gelmiş, kapıyı engellemiş. Arkadaşım eve giremeyince itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekipler kapıyı açınca herkes kahkahalara boğuldu" dedi.

İlginç olay dün akşam saatlerinde Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi Alpınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan Can Fidan ve Eren Kavak çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Çalışır haldeki çamaşır makinesi titreşimin etkisiyle adeta yürüyerek kapısının arkasına kadar geldi. Marketten evlerine gelen arkadaşlar evlerine giremeyince çareyi durumu itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. Olay yerine kapı açmaya gelen ekipler karşılaştıkları durum karşısında şaşkına döndü. İtfaiye ekiplerini gören mahalledekiler ilk başta tedirgin olsalar da durumu öğrenince tıpkı ekipler gibi olayı şaşkınlıkla karşıladı. Herkes kahkahalara boğuldu.

"Çamaşır makinesi yürümüş, öne gelmiş"

Eren Kavak'la birlikte aynı evde yaşayan Can Fidan olay karşısında şaşkın olduklarını dile getirdi. Fidan, "Ev arkadaşım çamaşır makinesini çalıştırıp markete gitti. Geldiğinde kapıyı açamamış. Kapının arkasında bir şey olduğunu düşünüyor. Ardından anlamış ki çamaşır makinesi yürümüş öne gelmiş, kapıyı engellemiş. Eve giremeyince itfaiye ekiplerini çağırıyorlar. Sonra mahalle sakinleri de biraz korkmuş. İçeride ceset var sanmışlar. Tabii sonra çamaşır makinesinin öne gelip kapıyı kapattığı anlaşılınca herkes kahkahalar boğuldu. Arkadaşım beni arayıp durumu haber verdi. Ben arkadaşımın anahtarı içerde unuttuğunu sandım ilk başta. Hırsızlık olayı olduğunu da düşünmedim. Sonra olay anlaşılınca tüm herkes çamaşır makinesinin yürümesine çok şaşırdı. Ekipler camdan girince önce makineyi yerine yerleştirip sonra kapıyı açtılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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