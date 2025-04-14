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Cama Tırmanarak Çamaşır Çalan Hırsız Kameralara Yakalandı

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İstanbul Esenyurt'ta bir hırsız, kamyonetiyle sokağa gelip dikkat çekici bir şekilde cama tırmanarak kurutmaya asılan çamaşırları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cama tırmandı, kurutmak için asılan çamaşırları böyle çaldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta kamyonet ile bir sokağa gelen şahıs, güpegündüz cam kenarına kurutmak için asılan kıyafetleri çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Kamyoneti ile hırsızlık için sokak sokak dolaşan bir şahıs, gözüne kestirdiği bir evin önünde durdu. Bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra ise cama tırmanarak kurutmaya bırakılan kıyafetleri çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, kısa sürede kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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