Cam silerken dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü - Haberler

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Cam silerken dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ta katlı binanın en üst katında cam silen 54 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ambulansla hastaneye götürülen kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 5 katlı binanın en üst katında, cam sildiği sırada dengesini kaybeden Aysel Negüzel, beton zemine düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olayı görenlerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları il müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cam silerken dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü

Cam silerken dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü

Cam silerken dengesini kaybeden kadın 5. kattan beton zemine düştü

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - 3. Sayfa

Ereğli, Müftü, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Haberler

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