Çalıştırılırken yangın çıkan otomobil küle döndü

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücünün çalıştırdığı otomobili aniden alev aldı. Yangın, itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyü sahilinde park halindeki otomobilinin başına gelen sürücü, aracını çalıştırmasıyla otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa bir sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil demir yığınına dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı