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Çalıntı Motosikletle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Çalıntı Motosikletle Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
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Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Sürücüsünün ehliyeti ve ruhsatı bulunmuyor, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çalıntı motosikletle yakalanan şahıs gözaltına alındı

AKSARAY - Aksaray'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet çalıntı çıktı. Sürücüsü gözaltına alınan motosiklet otoparka çekildi.

Olay Aratol Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aratol Mahallesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine Y.Ö. idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ne bir ehliyeti ne bir ruhsatı yoktu. Bunun üzerine plakasız motosikletin şase numarasından sorgulama yapan polis ekipleri motosikletin 2023 yılında çalıntı kaydı olduğunu ve arandığını tespit etti. Bunun üzerine evrak ve belgeleri ibraz edemeyen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Motosiklet ise çekici marifeti ile otoparka çektirilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN KARATAY - 3.Sayfa
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