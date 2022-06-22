Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çalıntı motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çalıntı motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Yaklaşık 20 gün önce Konya'nın Akşehir ilçesinde mağdur M.U.'ya ait motosiklet çalındı. Motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırma ve 50'ye yakın kamera incelemesinde motosikleti çalan şahsın Handevi K., isimli şahıs olduğunu ve çaldığı motosiklet Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine Yeşilyurt beldesinde sattığını tespit edildi. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler Handevi K.'yı, Akşehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Karahisar Akşehir Çay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title