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Eskişehir'de Duraktan Çalınan Taksi 2. El Oto Pazarında Bulundu

Eskişehir'de Duraktan Çalınan Taksi 2. El Oto Pazarında Bulundu
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Eskişehir'de bir duraktan çalınan 26 T 0314 plakalı ticari taksi, gece saatlerinde 2. el oto pazarının tel örgülerini yıkarak girdiği alanda terk edilmiş halde bulundu. Araçta maddi hasar tespit edilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de duraktan çalınan ticari taksi gece geç saatlerde 2'nci el oto pazarına tel örgüleri yıkarak girmiş ve orada tek edilmiş bir şekilde bulundu.

Eskişehir'de durağa park edilen 26 T 0314 plakalı ticari taksi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Aracını durakta göremeyen şoför, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin araştırması sonucunda çalınan taksi Sultandere 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan 2'inci el oto pazarı olarak bulunan alana tel örgüleri yıkarak girdiği tespit edildi. Araçta maddi hasar meydana geldiği gözlendi. Taksiciler ve ticari aracın sürücüsü araç başına geldi. Taksi alandan çıkarılırken, şüphelinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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