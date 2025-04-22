Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Arkasında bu mektubu bırakan şahıs canına kıydı

Çalınan Motosikletler Gece Bekçileri Tarafından Bulundu

Çalınan Motosikletler Gece Bekçileri Tarafından Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da çalınan motosikletler, gece bekçilerinin dikkati sayesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 15 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 2 gün önce çalınan motosikletler, gece bekçilerinin dikkati ve takibi sayesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 15 yaşındaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

20 Nisan 2025 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 motosikletin kimliği belirsiz kişilerce çalındığı ihbarı üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaydan iki gün sonra, 22 Nisan 2025 tarihinde saat 00.55 sıralarında devriye görevini sürdüren gece bekçileri, iki motosiklet sürücüsünden şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şahıslar, motosikletle kaçmaya başladı. Takip sonucunda motosikletlerini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden E.S. ve M.I. isimli, 15 yaşında iki genç kıskıvrak yakalandı. Şahıslar polis merkezine sevk edilirken, çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.