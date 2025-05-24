California'da Küçük Uçak Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

California'da Küçük Uçak Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin San Diego kentinde, bir yerleşim yerine düşen küçük uçakta 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Uçak, Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı'na yaklaşırken elektrik hatlarına çarptı ve alev aldı.

ABD'de perşembe günü yerleşim yerine düşen küçük uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiği, çevredeki 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço belli oldu. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilisi Dan Baker düzenlenen basın toplantısında, Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı'na yaklaşan çift motorlu Cessna 550 Citation uçağının önce elektrik hatlarına, sonra evlere çarparak sokakta sürüklendiğini belirtti. Baker, çarpmanın etkisiyle çıkan yangın nedeniyle uçağın alev topuna döndüğünü ve yakındaki ev ve araçların da yandığını aktardı. Baker, 6 kişinin bulunduğu tespit edilen uçakta kurtulan olmadığını belirtti. ABD medyası, uçakta bulunan 2 kişinin uçağın kayıtlı olduğu Sound Talent Group şirketinin sahibi olan 42 yaşındaki Dave Shapiro ve metal rock grubu The Devil Wears Prada'nın eski ismi müzisyen Daniel Williams olduğunu aktardı.

San Diego İtfaiye ve Kurtarma Sözcüsü Candace Hadley ise olay yerinde toplam 8 kişinin hafif yaralandığını aktardı. - SAN DİEGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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