California'da Küçük Uçak Denize Düştü: 6 Kişi İçindeydi

ABD'nin California eyaletinde içerisinde 6 kişinin bulunduğu küçük uçak deniz düştü.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego'da içerisinde 6 kişinin bulunduğu küçük uçak deniz düştü. Yetkililer, uçağın 1970 model bir Cessna 414 olduğunu belirterek, kazanın dün yerel saatle 12.45 sıralarında Point Loma açıklarında yaşandığını bildirdi.

ABD Sahil Güvenliğinde görevli Ryan Graves, ekiplerin bir enkaz alanı tespit ettiklerini belirterek, enkaz alanında derinliğin yaklaşık 61 metre olduğunu aktardı. Graves, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, uçaktaki altı kişi bulunduğunu bunların pilot, pilotun eşi ve bir baba ile üç oğlunun bulunduğu ifade edildi. Pilotun kalkıştan sonra yönünü ve irtifasını korumakta zorlandığını bildirdiği aktarılan haberlerde, uçağın 13 saniyede 1,900 feet irtifa kaybettiği belirtildi. Haberlerde, uçağın kalkıştan 6 dakika sonra ise denize çakıldığı aktarıldı.

San Diego Uluslararası Havaalanından kalkış yapan uçağın Arizona eyaletinde yer alan Phoenix'e gittiği açıklandı. - CALİFORNİA