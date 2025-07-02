California'da Havai Fişek Deposunda Patlama: Yangın Büyüyor

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ABD'nin California eyaletinde bir havai fişek deposunda çıkan yangında patlama meydana geldi. Depodaki alevlerin çevreye yayıldığı, birçok iş yerinin yandığı bildirildi. Bölgedeki sakinler güvenli alana tahliye edilirken, yangının 78 dönümlük alanı etkilediği açıklandı.

ABD'nin California eyaletindeki bir havai fişek deposunda yangın sırasında patlama geldi. Depodan alev topu yükseldi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, depoda patlama meydana geldi. Çevre sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, depodaki alevlerin yayıldığı, bazı iş yerlerinin tamamen yandığı belirtildi. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE), çevreye yayılan alevlerin 78 dönümlük alanı küle çevirdiğini aktardı. Patlama ve yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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