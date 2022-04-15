Çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince yakayı ele verdi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın Nazilli İlçesi'nde bulunan bir apartman dairesine giren hırsız, evden piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK HIRSIZA ULAŞILDI

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.Ö. olduğunu belirledi. H.Ö.'nün çaldığı ziynet eşyalarını da dolara çevirdiğini tespit eden ekipler, H.Ö.'nün yakalanması için düğmeye bastı. Ekipler, şüpheliyi takibe alarak H.Ö.'nün saklandığı eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında H.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aralarda içerisinde dolarların bulunduğu çantaya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen H.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa