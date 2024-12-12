Çal'da Kaçan Düve 4 Günlük Arama Sonrası Bulundu

Denizli'nin Çal ilçesinde ahırdan kaçan düve, 4 günlük arama çalışmasının ardından bulundu. Sahibine teslim edilen düve, yakalandıktan sonra kesildi.

Denizli'nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde ahırdan kaçan ve 4 gündür aranan düve sonunda bulundu. Hüseyin Saraç'a ait düve, iz süren ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde Ortaköy Mahallesi'nde yakalandı. Kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında düvenin ayak izleri dikkatle takip edildi. Uzun uğraşlar ve özverili bir çabanın ardından hayvan sağ salim sahibine teslim edildi.

4 günlük devam eden düve bulma operasyonu bölgede ilgiyle takip edilirken, düvenin sağlıklı şekilde bulunması mahalle sakinlerini sevindirdi. Ancak düve, sahibinin kararıyla kısa süre sonra kesildi - DENİZLİ