Çakmakla oynayan küçük çocuk evi yaktı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Türk ailenin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Türk ailenin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi 835. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede çıktı. Özbekistan uyruklu Türk vatandaşı Deniz Kaya'nın evinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Açılan merdiven yardımıyla yangın söndürülürken, dumanlar da tahliye edildi. Maddi hasarın oluştuğu evdeki yangının ailenin küçük çocukları Y.K. çakmakla oynarken çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Özbekistan Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çakmakla oynayan küçük çocuk evi yaktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.