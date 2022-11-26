Çakmak gazı doldururken yaşanan patlama kamerada

Amasya'da bir kişi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı.

Amasya'da bir kişi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı. İşletmecinin alevlerle yüz yüze kaldığı panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taşova Sanayi Sitesi'nde lokanta işleten Tayyip Akgül (28), çakmak gazı tüpüyle gazı biten çakmağı doldurmaya başladı. Bu sırada çakmak bir anda alev alıp patladı. Yaşanan patlamada sakalları hafif şekilde yanan Akgül kazayı ucuz atlattı. Bir müşterisinin çakmağının gazının bittiğini söylemesi üzerine yardımcı olmak

istediğini anlatan Akgül, "Elime çakmağı alıp gaz basmamla bir anda alev meydana geldi. Küçük, hafif sakallarımızda yanıklar oldu. Büyük korkulan bir şey olmadı" diye konuştu.

Daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Akgül, "Ne iş olursa olsun yaptığınız işi hafife almamanız lazım. Burada yani en ufak bir şeyde kaşınız, gözünüz,

sakalınız, hatta vücudunuz yanabilirdi. Daha feci şekilde sonuçlanabilirdi. En önemlisi dikkat ve güvenlik" şeklinde konuştu. - AMASYA