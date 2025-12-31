Haberler

Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı

Güncelleme:
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlattı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis incelemesi başladı.

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

