Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda yaralanan Dilfıraz Karataş hayatını kaybetti

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında iki terörist tarafından saldırı yapıldı. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle iki terörist etkisiz hale getirildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Dilfıraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karataş'ın yakınları, hastaneye koştu. Polis hastane önünde güvenlik önlemi aldı.