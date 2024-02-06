Üye Girişi
Haberler

Çağlayan Adliyesi saldırganları DHKP/C terör örgütü üyesi çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir" dedi.

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde, polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen saldırıda biri kadın, diğeri erkek iki saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırıda, 3'ü polis 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların DHKP/C terör örgütü üyesi olduklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;

Çağlayan Adliyesi saldırganları DHKP/C terör örgütü üyesi çıktı

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Çağlayan Adliyesi Ali Yerlikaya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000

Yorumlar (1)

hamza Yilmaz:

bu vatansızları dış güçlerin sadık finolarını bu kansızları bu topraklara gömmeyin ihanet ateşinde yakın atın okyanusa.Yada uçağa koyup gönderin finouluğunu yaptıkları almanyaya

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title