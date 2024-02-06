Çağlayan Adliyesi saldırganları DHKP/C terör örgütü üyesi çıktı

İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde, polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen saldırıda biri kadın, diğeri erkek iki saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırıda, 3'ü polis 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların DHKP/C terör örgütü üyesi olduklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı;