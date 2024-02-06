Üye Girişi
Haberler

Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı kamerada! Saldırganlar böyle öldürüldü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına DHKP/C'li teröristler tarafından silahlı saldırı girişiminde bulundu. Olayda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken 2 terörist de etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışma güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına DHKP/C'li teröristler tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 2 saldırgan da etkisiz hale getirildi. Çatışma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SALDIRI KAMERADA

Çıkan çatışmanın güvenlik kamerası kayıtların da teröristlerin etkisiz hale getirilişi de ortaya çıktı. Teröristlerden birisinin elinde bir şeyi atar gibi görüldüğü kayıtlarda polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilişi, ardından diğer teröristin harekete geçmeye çalışırken etkisiz hale getirilmesi dikkat çekti.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında saldırının ayrıntıları paylaşıldı. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.

1'i kadın 1'i erkek 2saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı kamerada! Saldırganlar böyle öldürüldü

BAKAN YERLİKAYA: "DHKP/C'YE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya'nın yeni paylaşımında saldırının DHKP/C terör örgütü tarafından düzenlendiği bildirildi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı kamerada! Saldırganlar böyle öldürüldü

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Çağlayan Adliyesi Ali Yerlikaya DHKP-C Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000

Yorumlar (12)

Fakır:

Allah polisimize zeval vermesin. ne güzel gebertti ikisinide

173
1
yanıtYanıtla
Ayhan Er:

Bunlar zaten ölmeye gelmiş. Neyin kafasıysa artık süper yapışmış adam ama tek atışta vuranın yapıştıranın eline koluna sağlık.

yanıt0
yanıt0
Atacan Tuğtekin:

sümük gibi yapıştırırlar adamı

114
0
yanıtYanıtla
10 Kaplan:

Arkada kacisan vatandaşlar silahlı çatışma varsa yapacağın en iyi şey. Yere yatarak cenin pozisyonu almak. Hayati yerlerini korursun .ayakta açık hedefsin. Yaralanan vatandaşlar ayakta kalanlardır muhtemelen

34
2
yanıtYanıtla
Merdan:

Tebrikler Türk polisine ikisinide iyi şişlemişler.

35
0
yanıtYanıtla
Tekin avci:

Asıl TÜRK polisi varol ellerinden öperim iyiki varsin

22
0
yanıtYanıtla
Ercan cıftcı:

Cehalet ve motivasyon bir araya gelir ise sonuç bu. Tabi bu teröristlere verilen hap ve uyuşturucuları da unutmamak lazım,

19
0
yanıtYanıtla
Aslan:

Nasıl bir saldırı bu çözemedim.Adam polislere sırtını dönmüş elinde silahla zıplıyor,kadın da ona doğru koşup vuran polislere ateş ediyor ve vuruluyor.Eğer bunlar terörist ise çok acemilermiş.O kodar silahlı polisin olduğu bir yerde silah çekmek intihar etmek demek.

9
1
yanıtYanıtla
Uğur Deniz:

Ayağından yediği için zıplıyor olabilir mi iyi izle

yanıt3
yanıt0
Abdullah Civelek:

Vallahi o polise helal olsun adam mermi sıkıyor hiç siper almadan karşılık veriyor ve indiriyor 2. Adami

8
0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title