Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı kamerada! Saldırganlar böyle öldürüldü

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına DHKP/C'li teröristler tarafından silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 2 saldırgan da etkisiz hale getirildi. Çatışma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SALDIRI KAMERADA

Çıkan çatışmanın güvenlik kamerası kayıtların da teröristlerin etkisiz hale getirilişi de ortaya çıktı. Teröristlerden birisinin elinde bir şeyi atar gibi görüldüğü kayıtlarda polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilişi, ardından diğer teröristin harekete geçmeye çalışırken etkisiz hale getirilmesi dikkat çekti.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında saldırının ayrıntıları paylaşıldı. Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.

1'i kadın 1'i erkek 2saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

BAKAN YERLİKAYA: "DHKP/C'YE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya'nın yeni paylaşımında saldırının DHKP/C terör örgütü tarafından düzenlendiği bildirildi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."