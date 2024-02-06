Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının detayları ortaya çıkıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunan DHKP/C üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, teröristlerin asıl hedefinin kapıdaki polisleri etkisiz hale getirerek içeri girip katliam yapmak olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunan DHKP/C üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ; Teröristlerin sırt çantalarının olduğu ve bu çantalar üzerinde sözde örgüt bayrakları olduğunu söyledi. Saat 11.46'da adliyenin C kapısına yönelen teröristler şüpheli hareketler sergilemeye başladı. Tam o sırada erkek terörist cebinden biber gazı çıkarıyor. Polislere biber gazı sıkan erkek teröriste karşılık veren polisler, teröristi ayağından vurdu. Nihat Uludağ, DHKP/C'li teröristlerin asıl hedefinin kapıdaki polisleri etkisiz hale getirerek içeri girip katliam yapmak olduğunu ifade etti.
ADLİYENİN C KAPISINDAN GİRMEYE ÇALIŞTILAR
Teröristlerin hamlesini boşa çıkaran polis ekipleri, yaşanan çatışma sonucu iki teröristi etkisiz hale getirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu C kapısı avukat ve gazetecilerin giriş yaptığı bölge olarak biliniyor.
2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı saldırısındaDHKP/C'li teröristler, C kapısından içeri girerek, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında şehit etmişti.