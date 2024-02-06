Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının detayları ortaya çıkıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunan DHKP/C üyesi 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ; Teröristlerin sırt çantalarının olduğu ve bu çantalar üzerinde sözde örgüt bayrakları olduğunu söyledi. Saat 11.46'da adliyenin C kapısına yönelen teröristler şüpheli hareketler sergilemeye başladı. Tam o sırada erkek terörist cebinden biber gazı çıkarıyor. Polislere biber gazı sıkan erkek teröriste karşılık veren polisler, teröristi ayağından vurdu. Nihat Uludağ, DHKP/C'li teröristlerin asıl hedefinin kapıdaki polisleri etkisiz hale getirerek içeri girip katliam yapmak olduğunu ifade etti.

ADLİYENİN C KAPISINDAN GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Teröristlerin hamlesini boşa çıkaran polis ekipleri, yaşanan çatışma sonucu iki teröristi etkisiz hale getirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu C kapısı avukat ve gazetecilerin giriş yaptığı bölge olarak biliniyor.

2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı saldırısındaDHKP/C'li teröristler, C kapısından içeri girerek, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında şehit etmişti.