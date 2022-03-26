Cadde ortasında tartışan amca ve yeğen, çıkan kavgada birbirlerini bıçakladılar

Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde akşam saatlerinde, Abdülkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

Kavgada amca ve yeğen birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralanan amca ve yeğen, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.