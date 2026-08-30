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Adıyaman'da Genç, 3 Şahsın Saldırısına Uğradı

Adıyaman'da Genç, 3 Şahsın Saldırısına Uğradı
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Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yolda yürüyen bir genç, kimliği belirsiz 3 şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumu hakkında bilgi verilmezken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da bir genç, yürüdüğü sokakta 3 şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi üzerinde bir genç kimliği belirsiz 3 şahsın saldırısına uğradı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken ismi öğrenilemeyen genç darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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