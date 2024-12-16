Buzlanma Kazası: Van'da Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçedeki Kırmızı Köprü mevkiinde meydana geldi. E.İ. idaresindeki 42 CPF 89 plakalı otomobil, buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin de müdahalesiyle hafif yaralanan sürücü E.İ. ile yanındaki 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - VAN