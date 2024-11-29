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Buzlanan Yolda Kayan Tır Trafiği Kapattı

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Ardahan'ın Hanak ilçesinde, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yol trafiğini kapattı. Kaza sonrası trafik polisleri yol güvenliğini sağlarken, tır ekipler tarafından çıkarılmasıyla yol tekrar açıldı.

Buzlanan yolda kayan tır yolu trafiğe kapattı

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesi Damal ilçesine bağlayan ormanlık mevkiinde buzlanma yaşanan yolda kontrolden çıkan tır yolu trafiğe kapattı.

Kaza, sabah saatlerinde Hanak- Damal karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen tır, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu trafiğe kapattı.

Trafik polisleri tarafından yol güvenliği alınırken araçların geçişine izin verilmedi. 1 saat süren çalışmanın ardından tır tekrardan saplandığı yerden karayolları ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak yol trafiğe açıldı.

Buzlanan Yolda Kayan Tır Trafiği Kapattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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