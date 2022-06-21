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Büyükşehir Zabıtası'ndan etli ekmek operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükşehir Zabıtası'ndan etli ekmek operasyonu

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen paketlerden şüphelenerek yaptığı denetim ve kontrollerde uygunsuz olarak taşındığı tespit edilen yaklaşık 400 adet etli ekmek (pide) ele geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen paketlerden şüphelenerek yaptığı denetim ve kontrollerde uygunsuz olarak taşındığı tespit edilen yaklaşık 400 adet etli ekmek (pide) ele geçirdi.

Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen paketlerden şüphelenen Büyükşehir zabıta ekipleri, paketler içerisinde yaklaşık 400 adet etli ekmeğin uygunsuz olarak taşındığını tespit etti. Etli ekmekleri muhafaza eden zabıta ekipleri, etlerin insan tüketimine uygun olup olmadığının tespiti amacıyla Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından yapılan kontrollerde 20'li paketler içerisinde bulunan yaklaşık 400 adet üzeri etli ekmeğin taşıma kurallarına uyulmadığı ve menşeinin belli olmaması nedeniyle Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde insan tüketimine uygun olmadığı tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından yaklaşık 400 adet etli ekmeğin Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine nakli sağlanarak imha edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaptığı kontrolde menşei belli olmayan ve sağlıksız koşullarda sevk edildiği tespit edilen 50 kilogram tavuk etine el koydu. Bunun üzerine zabıta ekipleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Yapılan kontrollerde etlerin tüketime uygun olmadığı tespit edilirken, etler Muğla Büyükşehir Belediyesi mezbahasına götürülerek imha edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Menteşe Zabıta Muğla 3. Sayfa Haberler

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