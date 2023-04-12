Büyükşehir İtfaiyesinden Hatay'daki yangına müdahale

Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 66 gün geçti.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 66 gün geçti. Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede meydana gelen olumsuzluklara müdahale etmeye devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri yangını birlikte söndürdü

Hatay'ın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Bölgede devriye gezen emniyet güçleri, çıkan yangını itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yangına müdahale için olay yerine gelen Hatay, Muğla ve Bursa itfaiyeleri ayakkabı imalathanesinde çıkan yangını söndürdü. Ekiplerin ortak çalışması ile yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler yangın alanında sahur yaptı

Yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alınırken Hatay, Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sahur saati yaklaşınca olay yerinde birlikte sahurlarını yaptılar. Deprem felaketinin ilk gününden bu yana birçok farklı alanda bölgeye destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarının sarılması için bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. - MUĞLA