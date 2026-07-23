Antakya'da konteynerden alevler yükseldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Büyükdalyan Konteyner Kent'te çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesindeki Büyükdalyan Konteyner Kent'te meydana geldi. Konteynerde çıkan yangının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevreye sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınırken, olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı