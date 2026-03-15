Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda tır devrildi: Kilometrelerce trafik oluştu

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildi. Tırın şoförü yaralanarak hastaneye kaldırılırken otoyolda kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza, 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Tepekent mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü henüz bilinmeyen sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen tır, Edirne istikametinin trafik akışını tamamen engelledi. Kaza sebebiyle bölgede 10 km'yi olan araç trafiği oluştu. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik, tırın kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

