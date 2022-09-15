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İstanbul'un göbeğinde çıplak intihar girişimi! İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, metrobüs üst geçicinden sarkarak, intihar girişimde bulundu. Kıyafetini de çıkaran kişiyi görevliler uzun süre dil dökerek ikna etti.

Büyükçekmece'de bulunan metrobüs üst geçidinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen bir şahıs metrobüs üst geçidinin altında bulunan korkuluklara girip atlamak istedi.

1 SAAT BOYUNCA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Durumu gören vatandaşlar polis , itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kıyafetlerini de çıkaran şahıs, 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgede olay nedeniyle trafik yoğunlaştı. İkna edilen şahıs itfaiye ekibi merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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