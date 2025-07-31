Büyükçekmece Gölü'nde Kayıp Balıkçı Okan Kurnaz İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükçekmece Gölü'nde Kayıp Balıkçı Okan Kurnaz İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Büyükçekmece Gölü'nde kaybolan Okan Kurnaz için 21 saatten beri arama çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, bot, dron ve dalgıçlarla Okan Kurnaz'ı bulmak için seferber oldu. Aile kaygılı bir şekilde bekliyor.

Balık tutmaya gittiği Büyükçekmece Gölü'nde kaybolan Okan Kurnaz'ı arama çalışmaları 21 saattir devam ediyor. Ekipler, arama çalışmalarına arama kurtarma botu, dron, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleriyle devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmak amacıyla giden 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ı arama çalışmaları 21 saattir devam ediyor. Ekipler, göl çevresinde arama kurtarma botu, dron, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yüklü miktarda borcu olduğu öğrenilen Kurnaz'ın dün "Ölmekten korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi. Ailenin göl kenarındaki kaygılı bekleyişi sürerken ekipler, Okan Kurnaz'ı bulmak için çalışmalara devam ediyor.

"Biraz problemleri vardı. 23 Ağustos'ta düğünü olacaktı"

Okan Kurnaz'ın kuzeni Burç Tatlıses, "Ben halasının oğluyum. Saat 19.00'dan beri kayıp. Göle düşüp düşmediği kesin değil. Bilgiler, göle dümdüz yürüdüğü şeklinde. Üzerine göl kıyafetlerini giymiş. Yanına da çuvalını almış balık tutarım diye. Göle giriyor. Söylenen o. Serkan diye bir arkadaşıyla gelmişler. Arkadaşının noterde bir işi varmış onu burada bırakmış. Göle girme demiş kendisine. O da 'Biraz kafamı dağıtayım' diyor. 18.00'e kadar vaktim var benim diyor. 18.00'de beni buradan alırsın diyor. Serkan da buraya geldiğinde halen gölden çıkmadığını görünce dayısını, polisi ve ekipleri arıyorlar. Dayısı da buraya geliyor. Polisi arıyor. Saat 19.00 civarı benimle büyük abisini arıyor. Biz de buraya büyük abisiyle beraber geldik. 'Ölmekten korkmuyorum. Sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum' diye paylaşım yapıyor. Yeni evlenmişti biraz problemleri vardı. O yüzden de biraz kafasına takmış olabilir. 26 Haziran'da nikahı oldu. 23 Ağustos'ta da Samsun'da düğünü olacaktı. Böyle bir şey olması bizi şaşırttı" dedi.

"Düğünümüz vardı. Devletimizden yardım bekliyoruz"

Oğlunun düğün hazırlıklarını yaptığını ifade eden baba Ramiz Kurnaz, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Allah razı olsun devlet çalışıyor siz de çalışıyorsunuz. Öyle bir şey olmaması lazım. Telefonda konuştuk onunla sıkıntı etme düğünümüz var borcunu öderiz dedim. Düğünümüz vardı salonumuzu tuttuk. Ne diyeyim. Hanımla beraber geldik. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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