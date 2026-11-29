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Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda servis midibüsü devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda yaşandı. Beylikdüzü istikametinde seyreden 34 GZC 095 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak devrildi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Aracın kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı