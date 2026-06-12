Büyükçekmece'de 2 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de E-5 kara yolunda 2 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Otomobilin bariyerlere çarparak savrulduğu anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah 07.00 sıralarında E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakası bilinmeyen otomobil bariyerlere girdi. O sırada arkada ilerleyen ve içinde yolcu taşıyan 34 LTY 851 plakalı servis aracı ise duramayarak siyah renkli otomobile arkadan çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobil sürücüsünün ağır yaralı olduğu, servis aracının içerisinde ise 3 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yoğun bakımda tedavisi sürerken, yaşanan kaza anları servis aracının araç içi kamerasına böyle yansıdı. Kazanın ardından bölgede 2 şerit trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı