Büyükçekmece'de Yol Kavgası: Sürücü Aracı Yumrukladı

Büyükçekmece'de yol kesip aracı yumruklayan sürücü kamerada

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece E-5'te panelvan araçla binek otomobil sürücüsü arasında çıkan yol kavgasında aracından inip yolu kesen sürücü, diğer aracın camını yumruklayıp küfür ve tehditler savurdu. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bu gece saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu Silivri istikametinde yaşandı. İddiaya göre panelvan minibüs sürücüsü ile binek otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında binek otomobil sürücüsü diğer aracın önünü kesti. Aracından inen öfkeli sürücü panelvan aracın camlarını yumrukladı, sürücüsüne küfür ve hakaretler savurdu. Yaşanan anlarsa sürücü aracından inmeyerek cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti. Olay ise tarafların ayrılmasıyla son buldu.