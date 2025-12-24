Emniyet şeridini ihlal etmek isteyen sürücü ortalığı bir birine kattı

Büyükçekmece'de bir sürücü trafikte emniyet şeridini kullanamayınca kendisine yol vermeyen sürücüye küfür edip aracını yumrukladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Kumburgaz'da bugün trafikte seyir halinde olan bir sürücü emniyet şeridinden geçmek istedi. Geçemeyince aracından inerek önde bulunan sürücünün yanına giderek küfür etmeye başladı. Aracı yumruklayan adamı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL