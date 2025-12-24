Haberler

Emniyet şeridini ihlal etmek isteyen sürücü ortalığı bir birine kattı

Büyükçekmece Kumburgaz'da bir sürücü, emniyet şeridini kullanamayınca kendisine yol vermeyen diğer sürücüye küfür ederek aracını yumrukladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Büyükçekmece'de bir sürücü trafikte emniyet şeridini kullanamayınca kendisine yol vermeyen sürücüye küfür edip aracını yumrukladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Kumburgaz'da bugün trafikte seyir halinde olan bir sürücü emniyet şeridinden geçmek istedi. Geçemeyince aracından inerek önde bulunan sürücünün yanına giderek küfür etmeye başladı. Aracı yumruklayan adamı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
