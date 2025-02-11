İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Büyükçekmece'de Tır Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de arızalanan tırına bakmak için inen sürücü, aracın aniden hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de arızalanan tırına bakmak için aşağıya inen sürücü, bir anda hareket eden aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Çatalca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 GPU 862 plakalı tırın sürücüsü K.Y. arızalanan aracına bakmak için inip tekerlerin altına baktı. Sürücünün kontrolü sırasında araç hareket etmeye etti. Aniden hareket eden tırın altında kalan K.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Araç ise yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe tellerine çarparak durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü K.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
img

Fenerbahçe'yi sildi
img

Anlaşma sağlandı! Milli yıldızın imzayı atması an meselesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.