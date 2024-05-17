Büyükçekmece'de takla atan araç alev aldı
Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te meydana gelen kazada takla atan araç, akaryakıt istasyonu tabelasına çarptıktan sonra yanmaya başladı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Büyükçekmece'de takla atıp yanan araba olayına ilişkin yeni görüntüsü ortaya çıktı
İSTANBUL - Büyükçekmece Kumburgaz E-5'te dün sabah saatlerinde takla atan ve benzin istasyonunun tabelasına çarptıktan sonra alev alan araçta 3 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, dün sabah erken saatlerde Kumburgaz E-5 mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 FKP 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeyken başka bir araçla kazaya karışıp takla attı. Takla atan araç, yol kenarındaki akaryakıt istasyonu tabelasına çarptıktan sonra yanmaya başlamıştı. 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde aracın tabelaya çarpıp takla attıktan sonra aniden yanmaya başladığı görülüyor.