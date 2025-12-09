Denize ateş edip 'Ses terapisi' notuyla paylaşan şahıs için ekipler harekete geçti

Haberler

Güncelleme:
Büyükçekmece'de denize pompalı tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada "Akşam ses terapisi" notuyla paylaşan şahıs için ekipler harekete geçti. Görüntülerdeki tüfeğiyle birlikte gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece'de pompalı tüfekle denize art arda ateş ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından "Akşam ses terapisi" notuyla paylaşan C.Y.G. için ekipler harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki pompalı tüfekle birlikte C.Y.G'yi gözaltına aldı. "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Soktuğu" gerekçesiyle emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
