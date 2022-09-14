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Büyükçekmece'de okul çevrelerinde denetim uygulaması yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece'de okul çevrelerinde denetim uygulaması yapıldı Büyükçekmece'de polis ekipleri tarafından eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul çevrelerinde, şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yapıldı.

Büyükçekmece'de okul çevrelerinde denetim uygulaması yapıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de polis ekipleri tarafından eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul çevrelerinde, şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yapıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul Büyükçekmece'de dahil olmak üzere pek çok ilçede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, koordinesinde ve Büyükçekmece Çocuk Büro Amirliği ekipleri okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada okul servis araçları, hususi araçlar, ve yayalar aranarak Genel Bilgi Taraması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Yıldırım - 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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