Büyükçekmece'de Motosikletli Kazada 3,5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Büyükçekmece'de Motosikletli Kazada 3,5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Büyükçekmece'de Motosikletli Kazada 3,5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Büyükçekmece'de yürüyüş yoluna giren motosiklet, 3,5 yaşındaki Muhammed Taha Toraman'a çarptı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı, çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki çocuğa çarptı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de dün meydan geldi. İddialara göre, yasak olmasına rağmen insanların yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki Muhammed Taha Toraman'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Sürücüde gözaltına alındı. Öte yandan çocuğun vücudunda kırılar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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