Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 3,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası: 3,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Büyükçekmece'de yürüyüş yoluna giren motosikletli bir sürücü, 3,5 yaşındaki Muhammed Taha Toraman'a çarptı. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil'de dün meydan geldi. İddialara göre, yasak olmasına rağmen insanların yürüyüş yoluna giren motosikletli 3,5 yaşındaki Muhammed Taha Toraman'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Sürücüde gözaltına alındı. Öte yandan, çocuğun vücudunda kırılar olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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