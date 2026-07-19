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Büyükçekmece'de kaza sonrası çıkan sopalı kavga kamerada

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İstanbul Büyükçekmece'de maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Büyükçekmece'de maddi hasarlı kaza sonrası çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maddi hasarlı trafik kazası sonrası motordan inen şahıslar, karşı tarafla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda şahıslar, sopalarla karşı tarafı öldüresiyle darbetti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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