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Büyükçekmece'de Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

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Büyükçekmece'de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yoldan çıkarak dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de etkili olan kar yağışının ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bir araç yoldan çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, bugün de Büyükçekmece'de devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde buzlanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşarken, bir araç yoldan çıktı. Araçları kayan sürücüler, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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